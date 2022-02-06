Ersin Destanoğlu: Bana da herkese davrandıkları gibi davransınlar!

Beşiktaş 'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, golsüz sona eren Antalyaspor maçı sonrasında hakemlere sitemde bulundu.

21 yaşındaki file bekçisi, "Şu an bu ligde zaman geçirmeyen oyuncu yok. Biz yapınca, özellikle ben yapınca hemen uyarılıyorum. Başka kaleciler yapınca 90'da kart görüyor. 90'da kart görse ne olur! Ben 30'da uyarılıyorum, sonra kart görme korkusuyla yaşıyorum. Kime ne yapıyorlarsa, bana da öyle davransınlar. Sadece Abdulkadir Bitigen Hoca üstünden söylemek istemiyorum. Biz bununla her maç karşılaşıyoruz. Hakemlerimizin bunlara dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. " dedi.

Siyah-Beyazlılar'ın son dönemdeki gol sorununa da değinen Ersin Destanoğlu, "Maçı kazanmamız için gol atmamız lazım. Bugün 3-4 tane direkten dönen topumuz var. Bu şanssızlığı kırmamız gerekiyordu" yorumunu yaptı.