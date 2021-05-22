Ersin Destanoğlu: Avrupa hayalim var

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş’ta başarılı bir sezon geçiren kaleci Ersin Destanoğlu, şampiyonluğun bambaşka bir duygu olduğunu söyledi. Alt yapısından yetiştiği takımda 19 yaşında kaleyi devralan Ersin, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, “Şampiyonluk bambaşka bir duygu. Göztepe maçından sonraki gün ’Şampiyon olduk’ dedim. O zaman şampiyonluğu hissettim” dedi. Teknik direktör Sergen Yalçın’dan övgüyle söz eden Ersin, “Sergen hoca bize güven aşıladı. Bize güvendiğini hissettirdi. Hatalardan ders çıkardım” yorumunu yaptı. Geleceğiyle ilgili de konuşan Ersin, “Avrupa’da oynama hayalim var. Oraya oturmaya gitmek istemiyorum. 16 yaşından beri senede 30-35 maç oynayan kaleciyim. Onun altına düşmek istemiyorum, şans bulacağım bir kulübe gitmek istiyorum” sözlerini sarf etti.