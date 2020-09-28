Ersin Destanoğlu adeta yıkıldı!

Konyaspor karşılaşmasında Beşiktaş savunmasında peş peşe yapılan hatalar sonrası yenilen 4 gol, en çok takımın 18 yaşındaki genç file bekçisi Ersin Destanoğlu’nu üzdü. Özellikle stoper hattında Welinton ve Vida’nın uyum sorunu sebebiyle yaptığı hataların ardından gelen 4 golün ardından adeta yıkılan Ersin’i, karşılaşma sonrasında Beşiktaş teknik ekibi teselli etti.