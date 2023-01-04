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Ersin Akan: Güven Yalçın, İtalya'da mutlu

Kariyerine İtalya Serie B ekibi Genoa’da devam eden Güven Yalçın’ın menajeri Ersin Akan, milli futbolcu hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. Akan, ”Güven, İtalya’da mutlu ve kariyerine İtalya’da devam edecek" dedi.

04 Ocak 2023, Çarşamba 16:51 Son Güncelleme:
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Ersin Akan: Güven Yalçın, İtalya'da mutlu

Güven Yalçın’ın menajeri Ersin Akan, 23 yaşındaki futbolcunun kariyerine İtalya’da devam edeceğini söylerken, “İtalya’da mutlu, kariyerine Genoa’da devam edecek. Süper Lig ve Avrupa’dan teklifler var ancak hem Güven İtalya’da kalmak istiyor, hem de kulübü ayrılmasını istemiyor" şeklinde konuştu.(DHA)

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