Güven Yalçın’ın menajeri Ersin Akan, 23 yaşındaki futbolcunun kariyerine İtalya’da devam edeceğini söylerken, “İtalya’da mutlu, kariyerine Genoa’da devam edecek. Süper Lig ve Avrupa’dan teklifler var ancak hem Güven İtalya’da kalmak istiyor, hem de kulübü ayrılmasını istemiyor" şeklinde konuştu.(DHA)