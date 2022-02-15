Beşiktaş 'la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Güven Yalçın'ın, Siyah-Beyazlılar'ın yaptığı yeni kontrat görüşmelerindeki teklifi kabul etmediği iddia edilmişti.

Ancak FANATİK'e konuşan Ersin Akan bu iddiaların doğru olmadığını belirtti. Akan, "Güven'in yeni sözleşmesi konusunda Beşiktaş'la anlaşamadığımız iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Beşiktaş'la görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

2018 yılında Alman ekibi Bayer Leverkusen'den 150 bin Euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 20 maçta şans bulurken, 4 gol, 3 asistle Beşiktaş'a katkı verdi.

FANATİK ÖZEL / Gökmen Özcan