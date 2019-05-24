Ersel Uzğur: Tüm olumsuzluklara rağmen iyi bir iş çıkarttık

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında şampiyon Galatasaray’ı evinde 4-3 mağlup eden Sivasspor'da Teknik Sorumlu Ersel Uzğur, Sivasspor’da bulundukları 23 haftada tüm olumsuzluklara rağmen iyi bir iş çıkarttıklarını söyledi.

Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uzğur, “Maça şok bir golle başladık. Bu moralimizi bozsa da ilerleyen dakikalarda gol olabilecek 3-4 pozisyona girdik. İyi oynamaya başladık ama hemen adından ikinci golü yedik. Oyuncularımız sağ olsunlar maçı bırakmadılar. Sonuna kadar mücadelelerine devam ettiler. 2-2’yi bulduk. İkinci devre aynı tempoyu devam ettirip istediğimiz golleri bulduk. Taraftarımıza son hafta galibiyetle veda ettiğimiz için sevinçliyiz. Oyuncularımızı kutluyoruz. Burada bulunduğumuz 23 haftada, sakatlık, ceza ve kadro darlığına rağmen orta sıralarda bitirdik. İyi iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Burada Avrupa’ya giden bir takımın hocası olarak konuşmak isterdim. Yine de iyi bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum” dedi.