Ersel Uzgur: “Hedefimiz üst sıralara çıkmak”

Spor Toto Süper Lig’in 17. hafta mücadelesinde Galatasaray’a deplasmanda 4-2 mağlup olan Demir Grup Sivasspor’da maçın ardından Teknik Sorumlu Ersel Uzgur açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Uzgur, “Bugün Sivasspor olarak elimizden gelen mücadeleyi yaptığımıza inanıyorum. İyi oynadık, iyi mücadele ettik goller de bulduk. Gönül isterdi ki ufak tefek hataları yapmayalım ve bunlar da golle sonuçlanmasın. Genel olarak oyuncularımızın mücadelesinden memnunuz. Hedefimiz arayı iyi değerlendirip, iyi çalışıp, bir sonraki maçlarda daha iyi yerlere çıkabilmek” ifadelerini kullandı.

"Robinho’nun kalacağına inanıyorum”

Brezilyalı yıldız Robinho’nun başka bir takıma gideceği şeklinde çıkan haberler üzerine konuşan Uzgur, “Robinho gibi iyi bir oyuncuya herkes sahip olmak ister. Sivas’ta çok mutlu olduğunu söylüyor. Bizimle birlikte olacağına inanıyorum” dedi.

Son olarak Ziya’nın durumuyla ilgili konuşan Ersel Uzgur, “Ziya’nın sakatlığı tam olarak geçmedi. Ama Uğur da bugüne kadar görev yaptığı maçlarda iyi oynadı. Uğur hata yaptı ya da başka bir şey diye bireyselleştirmeyelim. Her oyuncumuz hata yaptı. Bundan sonraki süreçte tekrar bir değerlendirme yapacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

İHA