Ersel Uzgur: Ankaragücü bizden daha fazla istedi

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında MKE Ankaragücü sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. MKE Ankaragücü karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Yardımcı Antrenörü Ersel Uzgur, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Maçın ilk 25 dakikasında istediğimizi yaptık, top daha çok bizde kaldı. Ankaragücü'nde yediğimiz golden sonra motivasyonumuz düştü. Ankaragücü bizden daha fazla istedi. Maçın genelinde motivasyon eksikliği yaşadık. Sezonun son maçlarında bu sorunları yaşayabiliyorsunuz. Gelecek hafta Galatasaray maçını atlatıp önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlayacağız" ifadelerini kullandı.