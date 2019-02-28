NBA'de normal sezon heyecanı 11 karşılaşma ile devam etti. Milwaukee Bucks, Gelden 1 Center'da karşılaştığı Sacramento Kings'i 141-140'lık skorla mağlup ederek, 47. galibiyetini elde etti ve Doğu Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.

Sacremanto ise 30. mağlubiyetini aldı. Milwaukee'de forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova 14 dakika süre aldığı maçta 8 sayı, 6 ribaund, 1 asist ve 1 blok ile oynadı.

Bucks'ta ayrıca Eric Bledsoe 26 sayı, 13 asist ve 12 ribaundluk performans göstererek triple-double yaptı.

Kings'te ise Buddy Hield'in 32, Bogdan Bogdanovic'in de 28 sayısı galibiyete yetmedi.

İHA