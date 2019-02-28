  • Haberler
  • NBA
  • Ersan İlyasova'lı Bucks, Kings'ı mağlup etti

Ersan İlyasova'lı Bucks, Kings'ı mağlup etti

NBA'de milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks, deplasmanda oynadığı Sacramento Kings'i 141-140 yendi. Ersan 14 dakika süre aldığı maçta 8 sayı, 6 ribaund, 1 asist ve 1 blok ile maçı tamamladı.

28 Şubat 2019, Perşembe 10:08 Son Güncelleme:
- A +
Ersan İlyasova'lı Bucks, Kings'ı mağlup etti

NBA'de normal sezon heyecanı 11 karşılaşma ile devam etti. Milwaukee Bucks, Gelden 1 Center'da karşılaştığı Sacramento Kings'i 141-140'lık skorla mağlup ederek, 47. galibiyetini elde etti ve Doğu Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.

Sacremanto ise 30. mağlubiyetini aldı. Milwaukee'de forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova 14 dakika süre aldığı maçta 8 sayı, 6 ribaund, 1 asist ve 1 blok ile oynadı.

Bucks'ta ayrıca Eric Bledsoe 26 sayı, 13 asist ve 12 ribaundluk performans göstererek triple-double yaptı.

Kings'te ise Buddy Hield'in 32, Bogdan Bogdanovic'in de 28 sayısı galibiyete yetmedi. 

İHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.