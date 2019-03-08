Ersanlı Bucks iki maç sonra kazandı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Milwaukee Bucks, ağırladığı Indiana Pacers’ı 117-98 yendi.

NBA’e iki karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı’nda zirve mücadelesi veren takımların karşı karşıya geldiği müsabakada lider Milwaukee Bucks, sahasında Indiana Pacers’ı 117-98 mağlup ederek iki maç aradan sonra galip geldi.

Giannis Antetokounmpo’nun 29 sayı, 12 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkı sağladığı ev sahibi ekipte, Khris Middleton 27 sayı, milli basketbolcu Ersan İlyasova da 9 sayı, 2 ribauntla oynadı.

Konuk takımda ise Myles Turner 22 sayı, 17 ribauntla "double double" yaparken, Bojan Bogdanovic 17, Kyle O’Quinn 11 sayıyla maçı tamamladı.



