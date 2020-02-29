Ersan'ın takımı farklı kaybetti

NBA'de Milli oyuncu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks sahasında Oklahoma City Thunder’a 133-86 kaybetti. Ersan İlyasova mücadeleyi 6 sayı ve 3 ribaunt ile tamamladı.

29 Şubat 2020, Cumartesi 10:45 Son Güncelleme:
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Ersan'ın takımı farklı kaybetti

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks’ın evinde Oklahoma City Thunder’ı 47 sayı farkla 133-86 yendiği karşılaşmada 6 sayı, 3 ribauntla oynadı.

Sonuçlar

     Orlando Magic-Minnesota Timberwolves: 136-125

     Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 96-99

     Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 141-118

     Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 133-86

     Miami Heat-Dallas Mavericks: 126-118

     Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 101-104

     New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers: 116-104

     Phoenix Suns-Detroit Pistons: 111-113

     Utah Jazz-Washington Wizards: 129-119

     Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 132-103

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