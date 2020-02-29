Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks’ın evinde Oklahoma City Thunder’ı 47 sayı farkla 133-86 yendiği karşılaşmada 6 sayı, 3 ribauntla oynadı.
Sonuçlar
Orlando Magic-Minnesota Timberwolves: 136-125
Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 96-99
Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 141-118
Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 133-86
Miami Heat-Dallas Mavericks: 126-118
Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 101-104
New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers: 116-104
Phoenix Suns-Detroit Pistons: 111-113
Utah Jazz-Washington Wizards: 129-119
Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 132-103