Ersan Parlatan: Mücadele gücü yüksek maçtı

Göztepe olarak yedek kulübesinde sakin kalıp hakem kararlarına tepki göstermediklerini belirten Parlatan, "Yedek kulübesinde sakin kalıp hakemin kararlarına saygı duyuyoruz. Futbolu güzelleştirmek için. Çoğu pozisyonda yan taraftan bunu göremedik. Hakemlerin bu doğrultuda etki altında kalmamasını diliyoruz. Aleyhimize olan kararlar oldu. Bizi engelledi. Biz yine de bu duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Hakemlere destek olacağız. Maça gelince, mücadele gücü yüksek bir maçtı. İki ceza sahası arasında oynanandı. Çok az duran top ve korner oldu. Pozisyon zenginliği azdı. Pek fazla pozitif futbol anlamında net iyi bir futbol sergilenemese de mücadele gücü yüksekti. Göztepe olarak Sivasspor'u aldıkları 3 puandan ve geçirdikleri ilk yarıdaki başarılarından dolayı kutluyoruz" dedi.