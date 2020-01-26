Ersan Parlatan: İnanılmaz bir atmosfer vardı

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, yeni stadında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1'le geçti.

Karşılaşma sonrası Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, açıklamalarda bulundu.

Yeni statlarında yaratılan atmosfere dikkat çeken Parlatan, "Öncelikle inanılmaz bir atmosfer vardı. Dışarıda olduğunuz zaman kimse sesini diğerine iletemiyor. Çok güzel bir stat yapılmış, hayırlı olsun" dedi.

Takımın performansına da değinen Parlatan, "İlk yarım saat çok iyi oynadık. İlhan hocamızın tüm istediklerini sahaya yansıttık. İlk yarının son bölümünde bir Beşiktaş üstünlüğü vardı ve orada da penaltı golüyle beraberliği yakaladılar. Yine de sonrasında ilk yarıyı önde kapatmak önemliydi. İkinci yarıda ise daha çok skoru koruma yoluna gittik. Kontrataklarla sonuca gitmeye çalıştık. Herkesi çok çok kutluyorum. Yeni stadımız açıldı, 3 puanı aldık çok mutluyuz" dedi.

Son olarak takımın genel performansına değinen Parlatan, "Biz daha çok futbolumuza bakıyoruz. İlhan hocayla birlikte bütün antrenmanlarımızı planlı şekilde yapıyoruz ki bu da sahaya yansıyor. 90 dakika olmasa da futbolumuzu sahaya yansıtabiliyoruz. Bunu artırmak lazım" ifadelerini kullandı.



