Ersan Parlatan: Güzel ve önemli bir galibiyet aldık

Süper Lig’in 16. haftasında ağırladığı Galatasaray’ı 2-1 yenen Göztepe’nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, 3 puanın kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti. Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, geçen hafta Gençlerbirliği mağlubiyetiyle ligdeki çıkışlarına ara verdiklerini, bu nedenle Galatasaray maçının kendileri için bir fırsat olduğunu söyledi.

Maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Parlatan, "Çok iyi mücadele ettik, taraftarımız her türlü desteği verdi. Güzel ve önemli bir galibiyet aldık. Önümüzde zorlu Demir Grup Sivasspor deplasmanımız var. İyi hazırlanarak o maça çıkacağız." ifadelerini kullandı.