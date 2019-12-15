Ersan Parlatan: Farklı bir Göztepe izleyeceği

Süper Lig'in 15'inci haftasında Gençlerbirliği sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, geçen hafta aynı statta MKE Ankaragücü’nü yendiklerini hatırlattı.

"Futbol böyle bir şey. Geçen hafta burada çok mutluyduk, iyi bir skor almıştık. Maalesef bunu bugün yaşayamadık." diyen Parlatan, "Bugün istediklerimizi tam anlamıyla sahaya yansıtamadık. İlk devrenin sonuna doğru maçı dengeledik. İkinci devre oyuna daha iyi girdik. Bireysel hata sonrası 3-1 geriye düşünce fazla pozisyona giremedik. Futbolda böyle şeyler var ama biz iyi bir takımız. Gelecek hafta ve kupa maçında farklı bir Göztepe izleyeceğiz." şeklinde konuştu.