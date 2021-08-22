Ersan Parlatan: Çok önemli bir galibiyet aldık

İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, “Çok mutluyuz geriye düşüp soyunma odasına gittik. Oyuncuları motive edip, koca 45 dakika olduğunu ve her şeyi değiştirebileceğimizi aktardık. İlk devre istediğimiz oyunu sergileyemedik ama yine de dengeli bir oyunumuz vardı. Ceza sahasına girişimlerimiz oldu. Topun gerisinde bekleyen geçiş hücumuyla etkili olmaya çalışan bir görüntü sergiledik. Daha önde baskı yaparak rakibin oyun kurulumunu bozarak oynadık. Skora denge getirdik, hamlelerimiz ve oyuncu değişikliklerimizi kazanmak adınaydı Cikalleshi’nin golü bize galibiyeti getirdi. Gerçekten önemli bir galibiyet aldık. Çünkü 0-1 yenik duruma düşmüştük. Takımın reaksiyon göstermesi ve kazanmamız, takım adına çok iyi oldu” ifadelerini kullandı.

DHA