Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, "Zaman zaman iyi oynadık. İyi işler yaptığımız bir görüntü sergiledik. Bunu 90 dakikaya yayamadık ama bunu arzuladık. İlk devrenin son bölümlerinde oyundan biraz koptuk. Sivasspor etkili oldu bu bölümlerde. Oyun hep dengeliydi. Futbolda bazen hatalar sonucu belirleyebiliyor. Cikhalleshi'nin önüne düşen top bizim adımıza şanstı. Sivasspor, Avrupa kupalarında oynamış ve ritim yakalamış bir takımdı. Bizim için ilk maç bu anlamda dezavantajdı. Takımımız savunmayı iyi yaptı. Kompakt bir oyun sergiledik. Zaman zaman oyunu domine ederek hızlı hücumlar geliştirdik. Pazartesi kendi taraftarımızla buluşacağız. İnşallah iyi bir destekle bu galibiyetin ardından güzel bir Başakşehir maçı bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

AA