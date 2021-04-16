Ersan Parlatan: Camiamız adına buradan kutlamak istiyorum

Süper Lig'in 35. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, 90 dakikanın ardından mücadeleyi değerlendirdi.

Parlatan, 3 puan almak için sahaya çıktıklarını ifade ederek, ''Bugün buraya gelirken, kazanmak için geldiğimizi, oyuncularımıza söyledik. Elimizden geleni yaptık, oyuncularımıza kötü yorum yapamayız. Maçın ilk dakikasından 85’inci dakikasına kadar gol atmak için istek ve arzu vardı. Burada hücum yaparken, Kayserispor’a pozisyon vermemekte başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. 1 puan almak tabi ki çok değerli demeyim ama 3 puan almak için çıktığımız mücadelede gol atmak için çabaladık. Kayserisporun kalecisi Doğan'ı kutlamak lazım. Değerli, 18 yaşında bir gencimiz. Onu camiamız adına buradan kutlamak istiyorum" diye konuştu.