Ersan Parlatan: Buraya iyi futbol oynamak ve kazanmak için geldik

Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve yenilmezlik serisini 4 maça taşıdı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, deplasmandan 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Konya’ya üç puan kazanma arzusuyla geldiklerini anlatan Parlatan, şu ifadeleri kullandı:

"Maçın ilk devresinde genel anlamda oyunun hakimiyeti bizdeydi. Ancak 34. dakikada dikkatsizlik sonucu yediğimiz golle geriye düştük. Takımın reaksiyon vermesiyle 39. dakikada 1-1’i yakalamamız takımımız adına çok çok önemliydi. Sonuçta bu sonuçla devre arasına girdik. İkinci devrede bütün anlayışıyla hem topun bizde kalması hem de pas anlamında çok güzel oynadık. İkinci devrede iki tane güzel gol bulduk. Buradan 3-1’lik bir sonuçla İzmir’e döneceğiz. Tabii ki çok mutluyuz. Biz buraya iyi futbol oynamak ve kazanmak için geldik. Oyuncularımız çok özverili oynadı. Camiamıza hayırlı olsun. Konyaspor’a da kalan maçlarında başarılar diliyoruz."