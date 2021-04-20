Ersan Parlatan: Biz bu maçı kazanmayı beceremedik

Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan İttifak Holding Konyaspor, sahadan 5-3'lük mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında 90 dakikayı değerlendiren Konyaspor Yardımcı Antrenörü Ersan Parlatan, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Rizespor’u tebrik etmemiz gerekiyor. Bütün taraftarlarımıza ve camiamıza bir özür borçluyuz. Bize yakışmayan bir görüntü sergiledik. Rize’de sadece 25 dakika iyi görüntü sergileyebildik. Deplasmanda 2-0 galip gelmişken bu kadar basit hatalardan gol yemek bizim adımıza tabii ki üzücü. Tam maçın 2-0'lık bölümünde iyi oynarken talihsiz bir sakatlık geçirdik. Bilhassa skoru yakalamışken etkili bir bağlantı oyuncumuz sakatlık yaşadı. Eksikliğini de maçta hissettik. Neticesinde devreyi 2-2 tamamladık. Devre arası soyunma odasına girdiğimizde motivasyonlarını yükselttik. Futbolcularımızdan ilk 21 dakika da sergiledikleri oyunumuzu sergilemelerini istedik. Defans geçişlerinde dikkat etmelerini oyuncularımıza aktardık ama maalesef bu durumu iyi yapamadık. Her topu kaptırdığımız pozisyon sonrası kalemizde golleri gördük. Bu durumu en kısa süre içerisinde telafi etmemiz gerekiyor. Hatalarımız var. Biz bu maçı kazanmayı beceremedik. Bunun sonucunda da üzücü bir mağlubiyet aldık. Tekrardan bütün Konyaspor camiasından özür diliyoruz."



