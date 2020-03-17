Ersan Parlatan: 2-0’dan sonra takım gerçek yüzünü gösterdi

Süper Lig’de Çaykur Rizespor’u 2-0 yenen Göztepe’nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, sergiledikleri performanstan memnun olduklarını kaydetti. Parlatan, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, seyircisiz oynanan müsabakada alıştıkları coşkudan yoksun mücadele ettiklerini söyledi.

Çaykur Rizespor maçına kadar 3 müsabakadır kaybettiklerini ve gol atamadıklarını hatırlatan Parlatan, "İyi bir performans gösterdik. İlk yarıda iyi oynasak da pozisyon bulmakta zorlandık. Son paslarda net olmayışımız nedeniyle skor bulamadık. Golü bularak kazandığımız öz güven çok önemliydi. 2-0’dan sonra takım gerçek yüzünü gösterdi." dedi.

Parlatan, dünyada yaşanan gelişmeler nedeniyle futbolcuları maça hazırlamanın kolay olmadığını belirterek, "Takımımızı pazar günü maçımızı var gibi hazırlayacağız." diye konuştu.