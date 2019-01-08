Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) oynanan maçta Milwaukee Bucks, sahasında Utah Jazz’ı 114-102 yendi.

NBA’e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo’nun 30 sayı, 10 ribaunt ile "double double" yaptığı maçta Utah Jazz’ı 114-102 mağlup ederek, bu sezonki 28. galibiyetine ulaştı.

Karşılaşmada 11 dakika süre alan Ersan İlyasova, 6 sayı üretirken, Malcolm Brogdon 21, Brook Lopez ve Thon Maker 15’er sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Rudy Gobert’in 14 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptığı konuk takımda ise Donovan Mitchell 26 sayılık performans sergiledi.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-San Antonio Spurs: 107-119

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 116-95

Houston Rockets-Denver Nuggets: 125-113

Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 114-102

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 114-95

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 97-107

Portland Trail Blazers-New York Knicks: 111-101

Sacramento Kings-Orlando Magic: 111-95

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