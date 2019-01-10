Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) oynanan maçta Milwaukee Bucks, deplasmanda Houston Rockets’ı 116-109 mağlup etti.
NBA’e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, üçüncü çeyrekte yakaladığı üstünlüğü kalan bölümde koruyarak deplasmanda Houston Rockets’ı 116-109 yendi ve son 8 maçtaki 7’nci galibiyetini elde etti.
Bucks’ta Giannis Antetokounmpo 27 sayı, 21 ribauntla "double double" yaparken, 16 dakika 39 saniye süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 10 sayı, 7 ribauntla maçı tamamladı.
Konuk takımda ise James Harden’ın 42 sayı, 11 ribaunt, 6 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı.
- Sonuçlar
Boston Celtics-Indiana Pacers: 135-108
Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 123-106
Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 116-100
Houston Rockets-Milwaukee Bucks: 109-116
Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 96-86
New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers: 140-124
Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 104-94
Utah Jazz-Orlando Magic: 106-93
Portland Trail Blazers-Chicago Bulls: 124-112
Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 113-100
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