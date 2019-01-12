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Ersan İlyasova'lı Bucks, Wizards’a kaybetti

Ersan İlyasova’nın forma giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Washington Wizards’a 113-106 mağlup oldu.

12 Ocak 2019, Cumartesi 10:32
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Ersan İlyasova'lı Bucks, Wizards’a kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Ersan İlyasova’nın forma giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Washington Wizards’a 113-106 mağlup oldu.

Karşılaşmada 26 dakika süre alan milli basketbolcu, 12 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistle oynadı. Khris Middleton ise skora 25 sayılık katkı sağladı.

Tomas Satoransky’nin 18 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı Wizards’ta, Bradley Beal rakip potaya 32 sayı gönderdi.

- Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 121-123

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 113-106

New York Knicks-Indiana Pacers: 106-121

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 122-105

Houston Rockets-Cleveland Cavaliers: 141-113

Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 115-119

Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 127-96

Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 113-95

Golden State Warriors-Chicago Bulls: 146-109

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