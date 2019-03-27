Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks’ın, sahasında Houston Rockets’ı 108-94 yendiği maçı, 7 sayı ve 4 ribauntla tamamladı.
- Sonuçlar
Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 125-116 (uzatmada)
Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 106-116
Miami Heat-Orlando Magic: 99-104
Toronto Raptors-Chicago Bulls: 112-103
Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 108-94
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 111-122
New Orleans Pelicans-Atlanta Hawks: 120-130
Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 121-125
Denver Nuggets-Detroit Pistons: 95-92
Los Angeles Lakers-Washington Wizards: 124-106
AA