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Ersan İlyasova'lı Bucks, Rockets’ı yendi

Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks’ın, sahasında Houston Rockets’ı 108-94 yendiği maçı, 7 sayı ve 4 ribauntla tamamladı.

27 Mart 2019, Çarşamba 11:01
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Ersan İlyasova'lı Bucks, Rockets’ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks’ın, sahasında Houston Rockets’ı 108-94 yendiği maçı, 7 sayı ve 4 ribauntla tamamladı.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 125-116 (uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 106-116

Miami Heat-Orlando Magic: 99-104

Toronto Raptors-Chicago Bulls: 112-103

Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 108-94

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 111-122

New Orleans Pelicans-Atlanta Hawks: 120-130

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 121-125

Denver Nuggets-Detroit Pistons: 95-92

Los Angeles Lakers-Washington Wizards: 124-106

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