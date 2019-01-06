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Ersan İlyasova'lı Bucks, Raptors’a kaybetti

Toronto Raptors’a 123-116 yenilen Milwaukee Bucks’ta Ersan İlyasova 3 sayı, 2 ribauntla mücadele etti.

06 Ocak 2019, Pazar 11:05
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Ersan İlyasova'lı Bucks, Raptors’a kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) günün öne çıkan maçında milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın forma giydiği Milwaukee Bucks, evinde Toronto Raptors’a 123-116 yenildi.

Doğu Konferansı ikincisi Raptors’ta Kawhi Leonard 30 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 5 top çalma, Pascal Siakam 30 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle sezonun 29. galibiyetinde öne çıktı.

Giannis Antetokounmpo’nun 43 sayı, 18 ribaunt, 4 asistlik performansı, Doğu Konferansı lideri Bucks’ın 11. mağlubiyeti yaşamasını önleyemedi.

Ev sahibi takımda Ersan İlyasova, 13 dakika 23 saniye süre aldığı mücadeleyi 3 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

NBA’e 7 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Denver Nuggets-Charlotte Hornets: 123-110

Detroit Pistons-Utah Jazz: 105-110

Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks: 106-100

Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 98-133

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 116-123

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 108-88

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 110-101

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 123-127

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