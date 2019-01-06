Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) günün öne çıkan maçında milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın forma giydiği Milwaukee Bucks, evinde Toronto Raptors’a 123-116 yenildi.
Doğu Konferansı ikincisi Raptors’ta Kawhi Leonard 30 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 5 top çalma, Pascal Siakam 30 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle sezonun 29. galibiyetinde öne çıktı.
Giannis Antetokounmpo’nun 43 sayı, 18 ribaunt, 4 asistlik performansı, Doğu Konferansı lideri Bucks’ın 11. mağlubiyeti yaşamasını önleyemedi.
Ev sahibi takımda Ersan İlyasova, 13 dakika 23 saniye süre aldığı mücadeleyi 3 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla tamamladı.
NBA’e 7 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Denver Nuggets-Charlotte Hornets: 123-110
Detroit Pistons-Utah Jazz: 105-110
Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks: 106-100
Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 98-133
Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 116-123
San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 108-88
Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 110-101
Sacramento Kings-Golden State Warriors: 123-127
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