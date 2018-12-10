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Ersan İlyasova'lı Bucks, Raptors deplasmanında galip

NBA’de milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın forma giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Toronto Raptors’ı 104-99 mağlup etti.

10 Aralık 2018, Pazartesi 10:17
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Ersan İlyasova'lı Bucks, Raptors deplasmanında galip

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli oyuncu Ersan İlyasova’nın forma giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Toronto Raptors’ı 104-99 yendi.

NBA’e 4 maçla devam edildi. Bucks’ın Raptors’ı 104-99 mağlup ettiği karşılaşmada 19 sayı, 19 ribaunt, 6 asistle oynayan Giannis Antetokounmpo, galibiyette ön plana çıktı.

Sezonun 17 galibiyetini alan Doğu Konferansı ikincisi Bucks’ta Brook Lopez 19, Malcolm Brogdon 18 sayı attı. Ersan İlyasova, 16 dakika 44 saniye sahada kaldığı karşılaşmayı 9 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalma, 1 blokla tamamladı.

Doğu Konferansı lideri Raptors’ta Serge Ibaka’nın 22 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Kawhi Leonard’ın 20 sayı, 8 ribaunt, 4 asistlik performansları sezonun 7. mağlubiyetini engelleyemedi.

NBA’e 11 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 108-116

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 99-104

San Antonio Spurs-Utah Jazz: 110-97

New York Knicks-Charlotte Hornets: 107-119

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