Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli oyuncu Ersan İlyasova’nın mücadele ettiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Indiana Pacers’a 113-97 kaybetti.
Bucks’ta Eric Bledsoe’nun 26 sayı, 6 asist, Giannis Antetokounmpo’nun 12 sayı, 10 ribaunt, 7 asistlik performansları sezonun 9. yenilgisini önleyemedi. Ersan İlyasova, 13 dakika 2 saniye sahada kaldığı mücadelede 5 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmalık performans sergiledi.
Art arda 5’inci, sezonun 18. galibiyetine ulaşan Pacers’ta Thaddeus Young 25 sayı, 11 ribaunt, Myles Turner 23 sayı, 7 ribaunt, Victor Oladipo 12 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle oynadı.
NBA’e 6 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 108-107
Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 113-106
Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 113-97
Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 124-127
Washington Wizards-Boston Celtics: 125-130 (Uzatmada)
Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 92-83
New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 118-114
Dallas Mavericks-Atlanta Hawks: 114-107
Utah Jazz-Miami Heat: 111-84
Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 141-130
Golden State Warriors-Toronto Raptors: 93-113
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