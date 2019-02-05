Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Brooklyn Nets’i 113-94 yenerek son 11 maçtaki 10’uncu galibiyetini elde etti.
Ersan İlyasova’nın 4 sayı, 9 ribaunt, 1 asistle oynadığı mücadelede, Giannis Antetokounmpo 30 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.
Ev sahibi ekipte, D’Angelo Russell 18, Shabazz Napier 15, Theo Pinson 10 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.
- Sonuçlar
Detroit Pistons-Denver Nuggets: 129-103
Washington Wizards-Atlanta Hawks: 129-137
Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 94-113
New Orleans Pelicans-Indiana Pacers: 107-109
Phoenix Suns-Houston Rockets: 110-118
Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 127-112
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