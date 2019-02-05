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Ersan İlyasova'lı Bucks, Nets’i yendi

Ersan İlyasova’nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Brooklyn Nets’i 113-94 yenerek son 11 maçtaki 10’uncu galibiyetini elde etti.

05 Şubat 2019, Salı 10:24
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Ersan İlyasova'lı Bucks, Nets’i yendi

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Brooklyn Nets’i 113-94 yenerek son 11 maçtaki 10’uncu galibiyetini elde etti.

Ersan İlyasova’nın 4 sayı, 9 ribaunt, 1 asistle oynadığı mücadelede, Giannis Antetokounmpo 30 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.

Ev sahibi ekipte, D’Angelo Russell 18, Shabazz Napier 15, Theo Pinson 10 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-Denver Nuggets: 129-103

Washington Wizards-Atlanta Hawks: 129-137

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 94-113

New Orleans Pelicans-Indiana Pacers: 107-109

Phoenix Suns-Houston Rockets: 110-118

Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 127-112

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