Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Utah Jazz, milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın forma giydiği Milwaukee Bucks’ı ağırladığı maçı 115-111 kazandı ve peş peşe 4. olmak üzere 36. galibiyetini aldı.
Jazz’da Donovan Mitchell, 46 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma, Derrick Favors, 23 sayı, 18 ribauntla galibiyette ön plana çıktı.
Doğu Konferansı lideri Bucks’ta Giannis Antetokounmpo’nun 43 sayı, 14 ribaunt, 8 asist, Khris Middleton’ın 29 sayı, 9 ribaunt, 6 asistlik performansı sezonun 15. yenilgisini önleyemedi.
Ersan İlyasova ise 19 dakika 42 saniye görev yaptığı mücadeleyi 5 sayı, 3 ribaunt, 1 top çalmayla tamamladı.
NBA’e 8 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 93-129
Indiana Pacers-Orlando Magic: 112-117
Miami Heat-Brooklyn Nets: 117-88
Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 81-111
Philadelphia 76ers-Golden State Warriors: 117-120
San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 116-102
Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 112-120
Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 118-109
Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 115-111
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