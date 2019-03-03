  • Haberler
  • NBA
  • Ersan İlyasova'lı Bucks, Jazz’a kaybetti

Ersan İlyasova'lı Bucks, Jazz’a kaybetti

Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks’ın Utah Jazz’a 115-111 kaybettiği mücadeleyi 5 sayı, 3 ribauntla tamamladı.

03 Mart 2019, Pazar 10:44
- A +
Ersan İlyasova'lı Bucks, Jazz’a kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Utah Jazz, milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın forma giydiği Milwaukee Bucks’ı ağırladığı maçı 115-111 kazandı ve peş peşe 4. olmak üzere 36. galibiyetini aldı.

Jazz’da Donovan Mitchell, 46 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma, Derrick Favors, 23 sayı, 18 ribauntla galibiyette ön plana çıktı.

Doğu Konferansı lideri Bucks’ta Giannis Antetokounmpo’nun 43 sayı, 14 ribaunt, 8 asist, Khris Middleton’ın 29 sayı, 9 ribaunt, 6 asistlik performansı sezonun 15. yenilgisini önleyemedi.

Ersan İlyasova ise 19 dakika 42 saniye görev yaptığı mücadeleyi 5 sayı, 3 ribaunt, 1 top çalmayla tamamladı.

NBA’e 8 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 93-129

Indiana Pacers-Orlando Magic: 112-117

Miami Heat-Brooklyn Nets: 117-88

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 81-111

Philadelphia 76ers-Golden State Warriors: 117-120

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 116-102

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 112-120

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 118-109

Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 115-111

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.