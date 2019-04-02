Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Milwaukee Bucks, deplasmanda Brooklyn Nets’i 131-121 yendi.
NBA’e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, all-star oyuncusu Giannis Antetokounmpo’nun 28 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptığı maçta, Brooklyn Nets’i 131-121 mağlup etti ve bu sezon 58. galibiyetini aldı.
Konuk ekipte Eric Bledsoe 29, George Hill 22 sayıyla oynarken, ev sahibi takımda ise D’Angelo Russell 28 sayı, 10 ribaunt, Caris LeVert 24 sayıyla maçı tamamladı.
- Sonuçlar
Indiana Pacers-Detroit Pistons: 111-102
Boston Celtics-Miami Heat: 110-105
Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 121-131
New York Knicks-Chicago Bulls: 113-105
Toronto Raptors-Orlando Magic: 121-109
Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 122-132
Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers: 122-102
Utah Jazz-Charlotte Hornets: 111-102
Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers: 122-113
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