  • Haberler
  • NBA
  • Ersan İlyasova'lı Bucks 50. galibiyetini aldı

Ersan İlyasova'lı Bucks 50. galibiyetini aldı

Milwaukee Bucks, Charlotte Hornets’i 131-114 mağlup ederek bu sezon NBA’de 50 galibiyete ulaşan ilk takım oldu.

10 Mart 2019, Pazar 10:46
- A +
Ersan İlyasova'lı Bucks 50. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Milwaukee Bucks, Charlotte Hornets’i 131-114 yendi.

NBA’e 6 maçla devam edildi. Lig lideri Milwaukee Bucks, evinde oynadığı Charlotte Hornets karşılaşmasını 131-114 kazandı.

Bu sezon 66. maçına çıkan Bucks, 50 galibiyet elde eden ilk takım oldu.

Bucks, 1973-74 sezonundan bu yana ilk kez ligin 50 galibiyete ilk ulaşan takımı olmayı başardı.

Ev sahibi ekibi galibiyete, 26 sayı, 13 ribaunt, 6 asistle oynayan Giannis Antetokounmpo ve 25 sayı, 8 ribaunt üreten Brook Lopez taşıdı.

Ersan İlyasova da 7 sayı, 5 ribauntluk katkıda bulundu.

Hornets’te Kemba Walker 25, Frank Kaminsky 16 ve Miles Bridges 15 sayı kaydetti.

- Sonuçlar

New York Knicks-Sacramento Kings: 94-102

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 112-114

Minnesota Timberwolves-Washington Wizards: 135-130 (uzatmada)

Los Angeles Lakers-Boston Celtics: 107-120

Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 131-114

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 127-120

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.