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Ersan İlyasova’dan Wizards potasına 12 sayı

Milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, sahasında Washington Wizards’ı 148-129 yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti.

07 Şubat 2019, Perşembe 10:33
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Ersan İlyasova’dan Wizards potasına 12 sayı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, sahasında Washington Wizards’ı 148-129 yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti.

17 dakika süre alan Ersan İlyasova’nın 12 sayı, 1 ribauntla oynadığı mücadelede, Giannis Antetokounmpo 43 sayı, 7 ribaunt, 4 asistlik performansla galibiyete önemli katkı sağladı.

Bradley Beal’ın 30 sayıyla oynadığı konuk ekipte, Tomas Satoransky 16 sayı, 10 asist, Thomas Bryant 26 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

- Sonuçlar

Brooklyn Nets-Denver Nuggets: 135-130

Chicago Bulls-New Orleans Pelicans: 120-125

Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 148-129

Dallas Mavericks-Charlotte Hornets: 99-93

Utah Jazz-Phoenix Suns: 116-88

Sacramento Kings-Houston Rockets: 101-127

Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 141-102

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