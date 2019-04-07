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Ersan İlyasova’dan Nets’e karşı 12 sayı

NBA’de oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks’ın Brooklyn Nets’e 133-128 yenildiği maçı 12 sayı ve 7 ribauntla tamamladı.

07 Nisan 2019, Pazar 10:16
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Ersan İlyasova’dan Nets’e karşı 12 sayı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Milwaukee Bucks forması giyen Ersan İlyasova, 133-128 kaybettikleri Brooklyn Nets maçında 12 sayı ve 7 ribaunt üretti.

Doğu Konferansı’nda play-off mücadelesi veren Brooklyn Nets, konferans liderliğini garantileyen Milwaukee Bucks’ı deplasmanda 133-128 yendi.

8 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Nets’te D’Angelo Russell 25 sayı, 10 asist ve Caris LeVert 24 sayı, 6 asistle öne çıktı.

Bucks’ta Eric Bledsoe 33 sayı, 11 asist, Khris Middleton 24 sayıyla mücadele etti. Ersan İlyasova ise 12 sayı, 7 ribauntla oynadı.

AA

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