Ersan İlyasova'dan double-double

NBA'de Ersan İlyasova rüzgarı devam ediyor. Milwaukee Bucks, sahasında Orlando Magic’i 111-100 mağlup ederken Milli oyuncu 17 sayı ve 14 ribaunt ile double-double yaptı.

29 Aralık 2019, Pazar 10:49
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Ersan İlyasova'dan double-double

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli oyuncu Ersan İlyasova’nın "double-double" yaptığı maçta Milwaukee Bucks, sahasında Orlando Magic’i 111-100 mağlup etti. NBA’e 14 maçla devam edildi. Takımı Bucks’ın Magic’i 111-100 yendiği mücadelede 26 dakika 35 saniye süre alan Ersan İlyasova, 17 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, 1 blokla oynadı.

Yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo’nun görev yapmadığı karşılaşmada sezonun 29. galibiyetine ulaşan Doğu Konferansı lideri Bucks’ta Khris Middleton 21, George Hill ve Robin Lopez 17’şer sayı attı. Magic’te Evan Fournier’nin 23, Nikola Vucevic’in 21 sayısı sezonun 18. mağlubiyetini engelleyemedi.


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