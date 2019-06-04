FIBA 2019 Dünya Kupası’nda ABD, Çekya ve Japonya ile E Grubu’nda mücadele edecek olan A Milli Takımın grubunu değerlendiren Ersan, “Grubumuzda çok zorlu ve mücadeleci takımlar var. Japonya’yı pek tanımıyoruz ama Çekya ve ABD hakkında bilgimiz var. Çekya çok sert bir takım, son birkaç yıldır çok iyi bir oyun sergiliyorlar. Oyunun iki yönünde de iyiler ve Tomas Satoransky ve Jan Vesely gibi üst seviyede mücadele eden oyuncuları var. Asya elemelerinde iyi performans sergileyerek Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanan Japonya da güçlü bir mücadele verecek. ABD hakkında herkesin bilgisi var. Çok yetenekliler ve Çin’e bir şampiyonluk daha kazanmak için geliyorlar. ABD ile oynayacağımız maç kolay olmayacak çünkü dünyadaki en yetenekli kadro onlarda ve şampiyonluk unvanlarını korumak isteyecekler. Biz de sahada bütün gücümüzü ortaya koyacağız, ve onlar için işleri zorlaştırmaya çalışacağız” açıklamalarında bulundu.

E Grubu’nda oynanacak ilk turun ardından gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar ikinci tura yükselecek. Türkiye ikinci tura yükselmesi durumunda Brezilya, Karadağ, Yunanistan ve Yeni Zelanda’nın yer aldığı F Grubu’nu ilk iki sırada tamamlayan takımlarla K Grubu’nda karşılaşacak. İkinci turdaki maçların da sert geçeceğini belirten Ersan, “İkinci turda oynayacağımız maçlar da çok sert geçecek. Aynı şekilde çeyrek final ve yarı final için olan maçlar da. Birçok takım madalya mücadelesi verecek. Çin’de bütün enerjimizi ortaya koyup iyi bir turnuva çıkarmak için çok çalışacağız” dedi.

Türkiye’nin Olimpiyat Oyunları’na Katılması İçin Yardımcı Olmak İstiyorum

Milli takımla madalya kazanmaya devam etmek istediğini söyleyen İlyasova, “Emekli olmadan önce milli takımla bir veya daha fazla madalya kazanmak istiyorum. Biliyorum madalyaya ulaşmak her zaman zor çünkü uluslararası turnuvalarda üst sıralara aday olan takımların sayısı sürekli artıyor. Ayrıca Çin’de iyi bir performans sergileyip Türkiye’nin Olimpiyat Oyunları’na katılması için yardımcı olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Amerikalı Oyunculara Karşı Oynamak Her Zaman Özel

İstanbul’da düzenlenen FIBA 2010 Dünya Kupası’ndan bahseden Ersan, “2010’da finalde kaybettik ama o maç kariyerimin en müthiş hatıralarından biri. Amerika dünyanın en iyi takımı ve ben de uzun süredir bu ülkede yaşıyorum. O yüzden Amerikalı oyunculara karşı oynamak her zaman özel” dedi.







