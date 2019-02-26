Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks’ın Chicago Bulls deplasmanından 117-106 galip ayrıldığı karşılaşmada, 10 sayı ve 6 ribauntla oynadı.
- Sonuçlar
Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 110-121
Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers: 110-123
Detroit Pistons-Indiana Pacers: 113-109
Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: 101-85
Miami Heat-Phoenix Suns: 121-124
Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 106-117
Houston Rockets-Atlanta Hawks: 119-111
Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 110-105
Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 112-105
New Orleans Pelicans-Philadelphia 76ers: 110-111
Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 121-112
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