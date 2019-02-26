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Ersan İlyasova'dan Bulls potasına 10 sayı

Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks’ın Chicago Bulls deplasmanından 117-106 galip ayrıldığı karşılaşmada, 10 sayı ve 6 ribauntla oynadı.

26 Şubat 2019, Salı 10:58
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Ersan İlyasova'dan Bulls potasına 10 sayı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks’ın Chicago Bulls deplasmanından 117-106 galip ayrıldığı karşılaşmada, 10 sayı ve 6 ribauntla oynadı.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 110-121

Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers: 110-123

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 113-109

Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: 101-85

Miami Heat-Phoenix Suns: 121-124

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 106-117

Houston Rockets-Atlanta Hawks: 119-111

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 110-105

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 112-105

New Orleans Pelicans-Philadelphia 76ers: 110-111

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 121-112

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