Ersan İlyasova’dan 8 sayı, 3 ribaunt

30 Temmuz’da yeniden başlayacak olan NBA’de heyecan hazırlık maçlarıyla devam ediyor. Oyuncular, Orlando Walt Disney’deki ‘NBA Fanusu’nda çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlık maçlarının 3. gününde, şampiyonluk adayları arasında yer alan Milwaukee Bucks, San Antonio Spurs’un ardından Sacramento Kings’i de rahat geçti: 131-123. Bucks forması giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova, 20 dakika parkede kalıp 8 sayı 3 ribaunt 2 asist üretti. 16 dakikadan az bir süre alan takımın yıldızı Giannis Antetokounmpo da 15 sayı, 9 ribaund, 6 asist ile mücadele etti.