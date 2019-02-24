Ersan İlyasova’dan 13 sayı, 7 ribaunt

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Milwaukee Bucks forması giyen Ersan İlyasova, 140-128 kazandıkları Minnesota Timberwolves karşılaşmasında 13 sayı ve 7 ribaunt üretti.
NBA’e 12 maçla devam edildi. Lig lideri Milwaukee Bucks, sahasında Minnesota Timberwolves’u 140-128 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.
Bucks’ı galibiyete, 28 sayı, 7 ribauntla oynayan Khris Middleton ve 27 sayı, 10 ribaunt, 7 asist üreten Giannis Antetokounmpo taşıdı.
Ersan İlyasova ise maçı 13 sayı, 7 ribauntla tamamladı.
Timberwolves’ta Taj Gibson 20 sayı, 6 ribaunt, Derrick Rose da 23 sayıyla mücadele etti.
- Sonuçlar
Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers: 115-130
Atlanta Hawks-Phoenix Suns: 120-112
Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 115-117
Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies: 112-107
New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 128-115
Washington Wizards-Indiana Pacers: 112-119
Miami Heat-Detroit Pistons: 96-119
Chicago Bulls-Boston Celtics: 126-116
Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 116-119
Golden State Warriors-Houston Rockets: 112-118
Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 140-128
Utah Jazz-Dallas Mavericks: 125-109
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