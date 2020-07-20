Ersan İlyasova: Tek hedefimiz şampiyonluk

Aylar süren karantina döneminden sonra NBA’deki takımlar sezonun tamamlanacağı Orlando’daki fanusunda antrenmanlarına başladı. Pandemi öncesi lider durumda bulunan Milwuaukee Bucks’ta forma giyen Milli basketbolcu Ersan İlyasova açıklamalarda bulundu. İlyasova, “Bu geri dönüş macerasını bir sprint olarak değil maraton olarak görüyoruz. Bütün maçlar bizim için çok önemli olacak ancak önemli olan, en büyük hedefimiz play-off'lar geldiğinde en yüksek seviyede mücadele etmeye hazır olmak. Şu anda iyi bir durumdayız. Önceliğimiz Doğu Konferansı’nı kazanmak ve tek hedefimiz şampiyonluk olacak” diye konuştu.