Ersan Gülüm haber gönderdi: ‘İsterseniz gelebilirim’

2015-16 sezonu devre arasında Siyah- Beyazlılar’dan, Çin ekibi Hebei China Fortune’ye transfer olan, 1 sene sonra kiralık olarak Beşiktaş’a geri dönen Ersan Adem Gülüm, bir sezonluk Avustralya macerasının ardından Çin’e geri dönmüştü. 31 yaşındaki futbolcunun, dün itibarıyla Uzak Doğu ekibi ile sözleşmesi sona erdi. Yeniden Türkiye’ye dönmek isteyen tecrübeli savunmacı, menacerler aracılığıyla Siyah- Beyazlı yönetime “İsterseniz gelebilirim” mesajını gönderdi.

Sadık bitti bitiyor

Pepe’nin ayrılığının ardından stoper arayışlarına başlayan Kara Kartal’da, Ersan için teknik direktör Şenol Güneş’in kararı alınacak. Deneyimli çalıştırıcının onay vermesi halinde başarılı oyuncunun yeniden kadroya katılması bekleniyor. Öte yandan Yeni Malatyaspor’un 26 yaşındaki savunmacısı Sadık Çiftpınar için de görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe’nin de ilgilendiği Sadık için son olarak Yeni Malatya’ya Cyle Larin’in bonservisini önermişti. Sarı- Kırmızılılar’ın bu teklife sıcak baktığı ve transferin önümüzdeki günlerde resmiyete dökülebileceği öğrenildi.

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