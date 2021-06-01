Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kaynar, Beşiktaş'ın şampiyonluğu hakeden takım olduğu konusunda herkes hemfikirdi. Saygı duyduğumuz bir başka kulübün TFF'ye 7-0 kazandığımız Hatayspor maçı ile ilgili inceleme talebinde bulunması hakikaten yakışıksız olmuştur. Bazı yöneticiler seçim arifesinde farklı biryol açmak istiyorlar. Hataysporlu Bliong maçtan önce ayağına dövme yaptırmış, toplara arkasını dönmüş. Bunları biz mi yaptırdık. Beşiktaş'ın bu konuyla ilgisi var. Şampiyonluğumuza gölge düşürmeye çalışıyorlar. Ben bunu asla Galatasaray camiasına mâl etmiyorum. Galatasaray çok değerli bir camiadır ve bu başvurudan memnun olmadıklarını biliyorum; ama mevcut yönetimde yer alan bazı isimler, seçim arifesinde gündemi değiştirmek için yapıyor. Ama hakikaten bu yakışmaz. Neyi inceleyeceksiniz? Bundan bir netice çıkmayacağını da biliyorlar. Kendileri de emin" şeklinde konuştu.

SERGEN YALÇIN'IN YENİ SÖZLEŞMESİ?

Sergen Yalçın'ın sözleşme meselesinin sürekli gündeme gelmesine üzüldüğünü belirten Kaynar, "Çok başarılı bir teknik direktör. Sözleşmesini uzatma meselesi konuşulmayacak kadar rahat bir konu. İki taraf da birbirini çok seviyor. Başka ile Sergen hoca baba oğul gibi. Birileri başkan ve teknik direktörümüz arasında bir açık bulmaya çalışıyorlar, sözleşme konusu üzerinden; ama bunlar nafile çabalar" dedi.

ZORUNLU AYRILIKLAR

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin transferde belirlenen parasal limitleri kesinlikle koruyacağını belirten Erol Kaynar, "Bazı futbolcularla zorunlu olarak yollar ayrılıyor. Ama gidenlerin yerini doldurmak için Beşiktaş'ın transferleri hazır" ifadelerini kullandı.

DORUKHAN AVRUPA'DA OYNAYACAK

Sözleşmesi son eren Dorukhan Toköz ile ilgili olarak Kaynar, "Başkanımıza yurtdışında oynamak istediğini söyledi. Hedefini yurtdışı olarak belirlemiş, başkanımız da bu karara saygı duyduğunu belirtti. Dorukhan'la yollar ayrıldı" dedi.