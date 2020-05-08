Erol Kapiz: Liglerin ileri bir tarihe ertelenmesini talep ediyoruz

Türkiye'de liglerin 12 Haziran itibariyle başlaması yönünde alınan kararın ardından TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Muğlaspor'da Kulüp Başkanı Erol Kapiz kulübün kapısını açarak çalışmalara başladı.

Başkan Kapiz alınan karara yönelik yaptığı açıklamada, "Federasyonumuzun maçların 12 Haziran'da başlayacağını açıklamasından sonra bizim de Muğlaspor olarak endişelerimiz var. Özellikle 2. Lig'de 36 takım, 3. Lig'de 53 takım, BAL Ligi'nde de 150'den fazla takımımız var. Bunları topladığımız zaman yaklaşık 240 takım, 25 kişilik kadroları olsa aşağı yukarı 6 bin kişi birbirleriyle temas edecek. Bizim endişemiz böyle bir ortamda gerçekten belirsizlik var. Özellikle 20 yaş altı çocuklarımız var. Bunların sokağa çıkma yasağı var ve aileleri izin vermiyor. Ailesinin izin vermediği çocuğu siz zorla otobüse bindirip maça götüremezsiniz. Deplasmana götüremez, orada herhangi bir otelde kalın diyemezsiniz. Bunun yanında bir de hiç tanımadığı insanlarla maç yapacak. Rakipleri ile temas edecek. O yüzden bence liglerin belli bir süre daha, özellikle 2., 3. Lig ve amatörlerin ertelenmesi gerekiyor. Futbolun lokomotifi bu ligler" şeklinde konuştu.

Kapiz, "Bu kulüplerin çoğunda 65 yaş üstü çalışanlar ve teknik adamlarımız var. 65 yaş üzerini dışarı çıkaramayacaksınız. Bu süreçte inşallah yetkililerimiz bizi duyar. Bu konuda biraz daha zamana ihtiyacımız var. Benim de uykularım kaçtı bu karar sonrası. Bugün aldığımız bir haber var. İnegölspor'un hem masörü hem de müdüründe Covid-19 çıktı. Fenerbahçe'den dün bir açıklama yapıldı. Dolayısıyla endişelerimiz hat safhada. Liglerin ileri bir tarihe ertelenmesini talep ediyoruz. Biz ilk maçımızı İstanbul temsilcisi Halide Edip Adıvar ile oynayacağız. Ölüm ve vaka olaylarının büyük kısmı İstanbul'da. Bizim de bu ve buna benzer konularda endişelerimiz var" diye konuştu.

İHA