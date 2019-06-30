Erol Can Çinko yeniden Gaziantep Basketbol'da

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da oynayan ve yollarını ayıran eski oyuncusu Erol Can Çinko'yu kadrosuna kattı.

30 Haziran 2019, Pazar 19:26
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Erol Can Çinko yeniden Gaziantep Basketbol'da

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonun etkili takımlarından Gaziantep Basketbol yeni sezon transfer çalışmalarına start verdi. Transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna takviye yapmaya başlayan kırmızı-siyahlı ekip eski oyuncusu Erol Can Çinko'yu renklerine bağladı. 

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız geçtiğimiz sezon Galatasaray Doğa Sigorta’da forma giyen Erol Can Çinko ile 2 yıllık (1+1) sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. 



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