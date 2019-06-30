Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonun etkili takımlarından Gaziantep Basketbol yeni sezon transfer çalışmalarına start verdi. Transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna takviye yapmaya başlayan kırmızı-siyahlı ekip eski oyuncusu Erol Can Çinko'yu renklerine bağladı.
Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız geçtiğimiz sezon Galatasaray Doğa Sigorta’da forma giyen Erol Can Çinko ile 2 yıllık (1+1) sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.