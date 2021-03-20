Bu bölgede Mesut Özil sakat. Ancak Gustavo, Ozan, Sosa, Mert Hakan ve İrfan Can forma bekliyor. Bu oyuncuların yanı sıra Pelkas’ın oynayacağı pozisyon da soru işareti. Eğer Erol Bulut, orta sahayı 3 oyuncuyla kurgularsa, Yunan futbolcu etkisiz kaldığı sol kanada geçmek zorunda kalabilir. Pelkas’ın sevdiği bölge olan forvet arkasında oynaması halinde ise 5 futbolcudan 2’si derbide 11’de şans bulacak. Gustavo, bu isimler arasında formaya en yakın olan oyuncu konumunda. Ozan ve İrfan Can da diğer adaylara oranla bir adım önde görünüyor.



