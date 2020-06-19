Erol Bulut'un odasında Fatih Terim detayı
Antalyaspor'u 4-0 yenerek adeta şov yaparak Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Alanyaspor'da teknikd irektör Erol Bulut'un yaptığı sevinç paylaşımındaki bir detay gözlerden kaçmadı. Detayın en önemli figürü ise Fatih Terim'di.
Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, takımının finale yükselmesinin ardından stattaki odasından ekibiyle birlikte zafer pozu verdi. Instagram hesabından "Tebrikler Takım" yazan genç teknik adamın odasının duvarındaki bir fotoğraf ise dikkatlerden kaçmadı.
Adı Fenerbahçe'yle de yoğun şekilde anılan başarılı teknik adamın duvarında, Alanyaspor'un Galatasaray'ı İstanbul'da elediği mücadelede atılan golün ardından Bulut'un Fatih Teerim'in tam karşısında sevindiği fotoğraf bulunuyordu.
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