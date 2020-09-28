Derbi maçta Galatasaray sahasında Fenerbahçe'ye karşı istediği oyunu oynayamadı. Gaziantep FK, Neftçi Bakü hatta Hajduk Split maçlarında bol pozisyona giren Fatih Terim'in ekibi derbide pas bağlantılarını ve hücum aksiyonlarını istediği gibi yapamadı. Bu durumda Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un oyun planı ve anlayışının etkisi var.

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Galatasaray'ın 'pas oyunu' olarak tabir edilen anlayışının en önemli parçalarında biri olan savunmadan oyun başlangıcını etkiledi. Önceki sezonlarda ve bu sezon başında Marcao ile oyunu başlatan Galatasaray karşısında Erol Bulut, Sosa-Ozan ile stoperlere ve Taylan'a baskı yaptı. Marcao'ya yapılan baskı sonrasında oyunu kurmak Luyindama'nın üzerine kaldı.

Matchstudy derbi istatistiklerine göre Luyindama 70 kez ile en çok topla buluşan Galatasaray oyuncusu oldu. Luyindama önceki iki lig maçında 50 ve 51 kez topla buluşmuştu. Marcao derbide Luyindama'ya 16 pas yapmak zorunda kalırken ilk hafta sadece 7 pas oynamıştı. Daha çok sol bek Saracchi ile oynamıştı ve dikine paslar vermişti

GS derbi en yüksek pas bağlantısı

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı pas bağlantı tablosu

Sezonun ilk haftasında Taylan - Belhanda arasında 12 pas, derbide sadece 3 pas

Sezonun ilk haftasında Taylan ile Belhanda arasında 12 pas bağlantısı olmuş (15 deneme) oyunu üçüncü bölgede çok fazla oynama fırsatı yakalanmıştı. Belhanda ise Taylan'a 18 kez isabetli ulaşmıştı. Fenerbahçe ise hem orta saha oyuncuları hem de Mame Thiam gibi kanat oyuncularının merkezi kapatması sonucu Taylan'dan Belhanda'ya sadece 3 pas geçmesine izin verdi. (üstteki tabloda var)

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı pas bağlantı tablosu

Böyle olunca Galatasaray'ın maç boyunca isabetli şutları ceza sahası yayı ve çevresinden şutlar, Arda Turan'ın bireysel gayreti ve Omar'ın ortaları sonucu geldi. Falcao'nun özellikle altı pas ya da penaltı noktası civarında topla buluşamaması sonucu zaten Galatasaray'ın ısı haritası aşağıdaki gibi çıktı





İstatistikler ve görseller: http://tr.matchstudy.com/

Hazırlayan: Tolga Kuru



