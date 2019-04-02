Süper Lig’e verilen milli arada Antalya’da kamp yapan, ardından İstanbul’da çalışmalarına devam eden Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında oynayacağı Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Başakşehir Tesisleri’nde 2 gün boyunca kupa maçına hazırlanan Malatya ekibi, sahadan iyi bir skorla ayrılarak ikinci maça avantajlı çıkmak istiyor. Milli arada sakat oyuncuları da iyileşen Malatya temsilcisinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Erol hoca 3’te 2 yaptı

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’un, Galatasaray’a karşı karnesi çok iyi. Başarılı çalıştırıcı, Cim Bom’a karşı çıktığı 3 maçtan 2 galibiyet, 1 yenilgiyle ayrıldı. Ligin ilk devresindeki maçta Fatih hocanın takımını mağlup etmeyi başaran Bulut, kazanma serisine Türkiye Kupası’nda devam etmek istiyor.

Tesiste kampa girdiler

8 günlük Antalya kampını cumartesi noktalayıp aynı gün İstanbul’a geçen Sarı-Kırmızılılar, bugünkü zorlu maçın hazırlıkarını tamamlayarak kapılarını dış dünyaya kapattı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan son antrenmanda Galatasaray maçının taktiğini çalışan Malatyaspor’da hedef sahadan avantajlı bir skorla ayrılabilmek.

Mina sakatlıktan döndü

Antalya kampında İzlanda ekibi Vestmannaeyjar ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında görev alan oyuncuların bir kısmına Galatasaray karşısında da şans vermeye hazırlanan teknik heyet, savunmada Mustafa Akbaş ile birlikte sakatlıktan dönen Mina’ya, orta sahada Guilherme, Donald, Murat Yıldırım ve Pereira dörtlüsünü oynatacak. Bu arada kampa gecikmeli katılan Aboubakar Kamara’nın kadroya alınmayacağı, Bifouma’nın ise kulübede olacağı öğrenildi.