Ancak Bulut’un geçmiş kariyerine bakıldığında, bu sonuçlar çok da sürpriz değil. Çünkü 45 yaşındaki teknik adam, Yeni Malatya ve Alanyaspor dönemlerinde de 1 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında çıktığı maçlarda hep sıkıntı yaşadı. İşte Bulut’un en sıkıntılı 45 günlük dönemi...

Yeni Malatya’da galibiyeti yok

Erol Bulut, teknik direktörlük kariyerine başladığı Yeni Malatyaspor’da 1 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında 5 lig maçına çıkarken sadece bir galibiyet almış ve sıkıntılı dönem geçirmişti. 17 Aralık 2017 tarihinde evinde oynadığı Galatasaray maçını 2-1 kazanan Bulut, bu galibiyet ile rahatlamış yoluna devam etmişti. Erol Bulut ayrıca söz konusu dönemde Türkiye Kupası’nda da Ankaraspor’a elenmişti.

Alanyaspor’da tek maç kazandı

Alanyaspor geçen sezon Erol Bulut ile sezona fırtına gibi girmiş üst üste 4 galibiyetle zirveye yükselmişti. Akdeniz ekibinde tarihi bir başlangıç yapan Erol Bulut, yine 1 Kasımla birlikte düşüş yaşadı. 15 Aralık’a kadar 6 lig maçına çıkan Alanyaspor sadece Ankaragücü karşısında galip gelebildi. Alanyaspor bu maçların 5 tanesini gol atamadan tamamladı.

Fenerbahçe’de biraz daha iyi

Erol Bulut, Fenerbahçe kariyerine de iyi başlamış 7. hafta sonunda 17 puanla zirvede yer almıştı. Fakat 2 Kasım’da alınan 2-1’lik Antalyaspor galibiyetinden sonra düşüş başladı. Sıkıntılı 45 günlük süreçte 3 galibiyet alındı. Ancak özellikle iç sahada üst üste gelen 3 yenilgi ve ortaya koyulan kötü futbol sonrası Erol Bulut’un geleceği tartışılmaya başlandı.

Tolga Kuru















