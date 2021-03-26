Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi dün itibariyle resmen sona erdi. Sarı-Lacivertli takım resmi açıklamayla Bulut'un görevine son verildiğini duyurdu. Bu kararın ardından bir çok Fenerbahçeli futbolcu sosyal medya hesaplarından Bulut'u takipten çıkardı.
Fenerbahçe'de Erol Bulut'u Instagram'dan takipten çıkaran isimler:
Altay Bayındır
Serdar Aziz
Sinan Gümüş
Mert Hakan
Ferdi Kadıoğlu
Ozan Tufan
Pelkas
Harun Tekin
Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Fenerbahçe Kulübü ise hala Erol Bulut'u takip etmeye devam ediyor.